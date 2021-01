UTA a dat lovitura la Voluntari la ultima faza a meciului. Un brazilian le-a adus trei puncte aradenilor

A marcat: Erico Da Silva '90+4.0-1, min. 90+4: Brazilianul Erico Da Silva a impins balonul in poarta dupa un corner al oaspetilor, la ultima faza a meciului.Au evoluat urmatoarele echipe:FC Voluntari: Lavin - Costin, Achim, Armas, Briceag - Droppa, Ricardinho (Gradinaru '83), Ivanov (Mailat '63) - Marcelo Lopes (A. Vlad; '89), Betancor (Angelov '83), I. Gheorghe (Balaur '89). Antrenor Bogdan Andone;UTA: Iacob - Tomozei, Erico, Benga, Rrumbullaku - Oroian (Antal '46), Albu (N. Rosu '78), Vorobjovas, Rusu (Miculescu '87) - Hora (C. Rus '87), Roger. Antrenor Laszlo Balint.Cartonase galbene: -Arbitri: Ionut Coza - Daniel Mitruti si Bogdan Gheorghe - Adrian Cojocaru;Observator de arbitri : Vasile Bratu.In urma acestui rezultat, FC Voluntari ramane pe locul 14, cu 15 puncte, iar UTA urca de pe locul 11 pe 9, cu 21 de puncte, la egalitate cu FC Viitorul si FC Botosani, de pe locurile 7-8. FCSB conduce in clasament, cu 37 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj , de pe locul 2, dar cu un meci nedisputat inca.