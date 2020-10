UTA, victorie dramatica la Botosani. Aradenii sunt neinvinsi de 5 etape in Liga 1

Conform news.ro, au marcat Keyta '27 (penalty) si Florescu '33 (penalty) pentru gazde, respectiv Morar '4, '72 si Erico '48 pentru oaspeti. UTA e neinvinsa de cinci etape, perioada in care are trei victorii si doua egaluriIn minutul 48, dupa golul de 2-2, tehnicianul gazdelor, Marius Croitoru, a fost eliminat.FC Botosani: Pap - Braun, Chindris, Tiganasu, Holzmann (Papa '76) - Rodriguez, Florescu (Camara '76) - Caia (Fili '8, Tircoveanu '76), Ongenda, Keyta - Roman (Toutou '67). Antrenor: Marius CroitoruUTA Arad: Iacob - Bustea, Albu, Benga, Rrumbullaku - Ursu (Oroian '73), Rosu, Isac (Erico '48), Rusu (Ionita '90+3) - C. Rus (Buhacianu '85), Morar (Klapan '85). Antrenor: Laszlo BalintCartonase galbene: Ongenda '90+1 / Benga '41, Rosu '51, Rus '62Arbitri: Horatiu Fesnic - Sebastian Eugen Gheorghe, Adrian Vornicu - Andrei MoroitaObservator: Vasile Bratu