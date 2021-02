UTA si Hermannstadt si-au impartit punctele in Liga 1. Aradenii au avut doua bare, sibienii un gol anulat

Dupa o prima repriza terna, aradenii au deschis scorul prin internationalul Alexandru Albu (63), cu o lovitura de cap. Oaspetii ai egalat la scurt timp, prin spaniolul David Mayoral (66), cu un sut fara preluare din marginea careului.UTA a avut doua bare, in min. 53, cand portarul Cristiano Figueiredo a respins in transversala sutul lui Albu, si in min. 90+3, cand David Miculescu a reluat centrarea lui Simo Rrumbullaku.Sibienii au avut un gol anulat in min. 71, cand David Mayoral a trimis in plasa o minge respinsa de portul Florin Iacob, dar arbitrul a dictat fault in atac desi Iacob nu avea mingea sub control.UTA ramane in continuare cea mai slaba echipa la meciurile de acasa, cu o singura victorie in acest sezon.FC Hermannstadt nu are nicio victorie in ultimele sale zece meciuri de campionat , cu cinci egaluri si cinci esecuri.Citeste si: