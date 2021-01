UTA si Viitorul au remizat la Arad. Jucatorul care l-a suparat pe Mircea Rednic: 'Nu-l inteleg"

"S-a jucat mai mult la mijlocul terenului. Un joc de lupta pe care nu l-a castigat nimeni. Am pierdut un jucator de baza pentru meciul cu Steaua , Ghita. Nu-l inteleg, e tanar, da, dar are destula experienta", a declarat Mircea Rednic , dezamagit de eliminarea fundasului sau pe final de meci.UTA: Iacob - Tomozei, Erico, Benga, Rrumbullaku - Rusu (Miculescu '74), Albu, Vorobjavas, Oroian (Antal '61) - Hora, Roger (Rosu '74). Antrenor: Laszlo BalintFC Viitorul: Cojocaru - Boboc (Haita '68 / Mladen '86), Dobrosavlevici, Ghita, de Nooijer - Ciobanu, Artean, Benzar (Dussaut '78) - E.Fernandes (Sabala '67), Luckassen, G.Ganea (Matan '46). Antrenor: Mircea RednicCartonase galbene: Roger '53 / Ghita '39, '83Cartonas rosu: Ghita '83Arbitri: Lucian Rusandu - Imre-Laszlo Bucsi, Stelian Slabu - Viorel Nicusor FlueranObservator: Zoltan SzekelyCiteste si: VIDEO Sexy in desert. Tenismena Eugenie Bouchard a uitat de eliminarea suferita la Australian Open