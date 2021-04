Victorie inutila pentru UTA in cursa pentru play-off. Sansele aradenilor au fost spulberate matematic

Portarul oaspetilor, Niczuly, a fost eliminat pentru un fault in postura de ultim aparator asupra lui Buhaceanu, in minutul 87. Mijlocasul Fofana a intrat in poarta echipei Sepsi.Victoria obtinuta de UTA a fost insa inutila in tentativa aradenilor de a prinde pe ultima suta de metri play-off-ul Ligii 1, sansele teoretice ale acestora fiind spulberate de victoria Botosaniului in meciul cu Viitorul (1-0). Au marcat: Tomozei '23, Sliakov '80.1-0, min. 23: Tomozei a marcat cu capul dupa un corner executat de Roger, de pe partea stanga;2-0, min. 80: Dupa o combinatie cu Roger, Sliakov a marcat cu un sut din marginea careului mic.Au evoluat echipele:UTA: Iacob - Tomozei (Rrumbullaku '80), Benga (Erico Da Silva '64), Fl. Ilie, Sliakov - Roger, Isac (Vorobjovas '46), Albu, Miculescu (Ad. Petre '73) - Hora (Bustea '73) - Buhacianu. Antrenor: Laszlo Balint;Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Bouhena (Vasvari '46), Mitrea, Tincu - Achahbar (Gonzalez '68), Fofana, Fl. Stefan (Stefanescu '82) - Petrila, Safranko (Fulop '68), Tamas (Golofca '46). Antrenor: Leo Grozavu.Cartonase galbene: Hora '71 / Bouhena '4, Fofana '53;Cartonas rosu: Niczuly '87.Arbitri: Horia Mladinovici - Bogdan Gheorghe, Tunyogi Ferencz - Florin Marcu;Observator de arbitri : Adrian Comanescu.In urma acestui succes, UTA ramane pe locul 10, cu 36 de puncte, la egalitate cu Chindia Targoviste, de pe locul 9, care nu a jucat in aceasta etapa.Lider este FCSB , cu 63 de puncte, echipa urmata de CFR Cluj , cu 60 de puncte, de CS Universitatea Craiova , cu 56 de puncte, si de Sepsi, 44 de puncte.