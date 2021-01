Fostul mare fotbalist olandez Ruud van Nistelrooy debuteaza ca antrenor principal: "E timpul sa trec la etapa urmatoare"

Conform news.ro, el a mai fost pana acum antrenor secund la echipa nationala si tehnician al formatiei U19 a clubului PSV."Este timpul sa trec la etapa urmatoare. Am ales in mod constient sa o iau treptat si am observat ca aceasta meserie mi se potriveste. Imi place sa lucrez cu un grup de jucatori si sa-mi comunic ideile despre fotbal. A sosit momentul ca eu sa fac pasul catre fotbalul profesionist. Obiectivul lui Jong PSV (n.r. - echipa U21 care joaca in liga a doua) este clar: sa pregatesc cat mai multi jucatori pentru echipa A. Abia astept sa pot contribui", a spus Ruud van Nistelrooy, in varsta de 44 de ani.In cariera lui stralucitoare de jucator, din care s-a retras in 2012, Van Nistelrooy a evoluat la Den Bosch , Heerenven, PSV Eindhoven, Manchester United Real Madrid , Hamburger SV si Malaga. La echipa natiunala, el are 70 de selectii si 35 de goluri marcate.Citeste si: Un super-jucator de la Real Madrid, trimis in judecata pentru santaj. E implicat intr-un "sextape"