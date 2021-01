Va mai organiza Romania meciuri la Euro 2020? Ultimele vesti venite de la UEFA

"In ceea ce priveste EURO", prevazut initial in vara lui 2020 si reprogramat intre 11 iunie si 11 iulie 2021, "nimic nu s-a schimbat", a indicat joi pentru AFP un purtator de cuvant al forului fotbalistic european.UEFA prevede deci sa mentina evenimentul in 12 orase din 12 tari, printre care Bucurestiul, in timp ce presedintele Federatiei elvetiene de fotbal, Dominique Blanc, a declarat marti ca este "dificil" sa se pastreze acest scenariu, "tinand cont de restrictiile de calatorie"."Pana pe 5 martie", organismul va decide "oras cu oras" intre patru optiuni: "100% spectatori pe stadion, intre 50 si 100%, intre 20 si 30% sau cu portile inchise", cu diverse masuri sanitare in fiecare caz, a precizat aceeasi sursa.Competitiile intercluburi, printre care Liga Campionilor, unde primele meciuri din optimi de finala au loc pe 16 si 17 februarie, nu sunt amenintate in viitorul imediat, spre deosebire de cupele europene de rugby, a explicat UEFA.In timp ce apelurile la vaccinarea sportivilor se inmultesc, UEFA a explicat ca acest aspect "va face parte din reflectia" asupra protocolului medical al competitiilor sale, "insa este prea devreme pentru a lua o decizie".Intr-un interviu publicat marti in presa elvetiana, Blanc a spus ca UEFA ia in calcul "disputarea EURO intr-o singura tara, in Rusia sau in Germania de exemplu" sau "replierea intr-un singur oras mare, care sa aiba suficiente stadioane pentru a gazdui cele sase grupe", cum ar fi Londra.Blanc nu-si poate imagina spectatorii revenind pe stadioane, avand in vedere progresul lent al acoperirii vaccinale: "dupa mine, ne indreptam spre un EURO diferit, fara indoiala fara public", asa cum a fost in august Final 8 al Ligii Campionilor de la Lisabona.Citeste si: Marius Sumudica a plecat in lacrimi de la Gaziantep: "Nu mai sunt puternic ca un turc, pentru ca plang". Romanul si-a cerut iertare