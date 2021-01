Val de sustinere din America de Sud pentru fotbalistul Edinson Cavani in scandalul de rasism. Federatia engleza, pusa la zid

"Conmebol isi exprima solidaritatea cu jucatorul Edinson Cavani. (...) In judecarea acestui tip de afirmatii, ca parte a unui proces ce poate duce la sanctiuni pentru sportiv care sa-i afecteaze reputatia, trebuie intotdeauna luat in considerare contextul in care au fost facute si, mai ales, particularitatile culturale ale fiecarui jucator si ale fiecarei tari. Conmebol condamna si va condamna intotdeauna cu cea mai mare energie orice comportament rasist sau discriminatoriu, dar cazul specific pentru care Cavani a fost sanctionat nu este unul dintre ele", se arata in comunicat.De asemenea, intr-o scrisoare semnata de Asociatia Jucatorilor de Fotbal din Uruguay (AFU), este condamnata sanctiunea, considerata a fi un act "impotriva culturii si modului de viata al poporului uruguayan"."Edinson Cavani nu a avut niciodata un comportament care ar putea fi considerat rasist", precizeaza AFU, potrivit lefigaro.fr."El a folosit pur si simplu o fraza obisnuita in America Latina pentru a se adresa cu afectiune unei persoane dragi sau unui prieten apropiat", subliniaza scrisoarea, indicand viziunea partinitoare, dogmatica si etnocentrica a Federatiei Engleze de Fotbal.Luis Suarez si Diego Godin, doi coechipieri de nationala ai lui Cavani, au distribuit comunicatul ce solicita anularea sanctiunii care afecteaza "onoarea si reputatia" compatriotului lor.Jucatorii au fost urmati de Federatia Uruguayana de Fotbal, care a transmis un comunicat separat."Suntem convinsi, din cunoasterea profunda a persoanei si din analiza faptelor, ca nu o merita (sanctiunea) si nici prejudiciul moral care rezulta din aceasta", au protestat oficialii sud-americani.Un club a mers mai departe in apararea vedetei, atacand cu virulenta trecutul colonial britanic."Au invadat si au uzurpat pamanturi pe care inca il detin. Au persecutat si executat oameni pentru ca au gandit diferit, au inrobit populatiile, le-au lipsit de drepturile lor, fiind campioni ai intolerantei religioase. Astazi, ei sunt judecatori morali, fara sa tina cont de context sau cultura. Suntem Cavani", a scris Club Plaza Colonia, din prima liga din Uruguay.Lumea fotbalului nu este singura care s-a exprimat in favoarea lui Edinson Cavani. Si Academia uruguayana de Litere i-a luat apararea fotbalistului echipei Manchester United "Federatia Engleza de Fotbal a comis o nedreptate grava fata de sportivul uruguayan si si-a aratat ignoranta pronuntandu-se cu privire la folosirea limbii spaniole fara sa tina cont de complexitate si de context. In contextul in care a fost scris, acest cuvant - mai ales pentru ca s-a folosit diminutivul - poate reprezenta doar afectiune. Cuvinte care fac referire la culoarea pielii, la greutate si la alte caracteristici sunt folosite des intre prieteni si rude in America Latina. In acest context, sunt expresii de afectiune si sunt folosite deseori fara legatura cu ceea ce par sa fie", a precizat Academia uruguayana de Litere.La 29 noiembrie, dupa un meci cu Southampton, scor 3-2, la care Manchester United a revenit de la 0-2 si Cavani a inscris doua goluri pe final, uruguayanul a reactionat pe Instagram la un mesaj de felicitare venit de la un fan, scriind "Gracias, negrito".In ultima zi a anului trecut, atacantului a fost suspendat trei jocuri si amendat cu 100.000 de lire sterline de federatia engleza, care a considerat mesajul "jignitor, abuziv si nepotrivit".Citeste si: VIDEO Echipa lui Marius Sumudica, pe primul loc in Turcia. Antrenorul roman a dansat pe teren. Gol marcat de Alex Maxim