Valencia si-a dat afara antrenorul dupa esecul cu Barcelona. "Liliecii", in pericol de retrogradare

"Valencia CF l-a informat pe Javi Gracia despre demiterea sa din functia de antrenor al primei echipe. Clubul doreste sa-i multumeasca public pentru munca si dedicatia sa in aceste luni in care s-a aflat la conducere si ii ureaza succes in viitor. Salvador Gonzalez "Voro" va prelua prima echipa, provizoriu", a scris clubul, intr-un comunicat.Voro, 57 de ani, va asigura interimatul pe banca echipei din Valencia pentru a saptea oara in cariera. El a fost in aceeasi situatie vara trecuta, dupa plecarea lui Albert Celades.Javi Gracia, in varsta de 51 ani, a fost numit in functie in iulie 2020, cand a semnat un contract valabil doua sezoane, pana la 30 iunie 2022.El a mai pregatit, printre altele, echipe ca Almeria, Osasuna, Malaga, Rubin Kazan si Watford.Dupa a 14-a infrangere in LaLiga, "liliecii" de la Valencia ocupa locul 14, cu 36 de puncte, la sase puncte de Huesca, de pe locul 18, retrogradabil, cu patru etape ramase de jucat in acest sezon.Au marcat: Gabriel Paulista '50, Soler '83 / Messi '57, '69, Griezmann '63.