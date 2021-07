Mesajul transmis de Valentin Ceausescu la inaugurarea stadionului Steaua. Cine a fost intermediarul

"Ne-am simtit bine pentru ca ne-am vazut pe un stadion foarte frumos si singurul regret a fost ca au lipsit cativa dintre noi. Dumnezeu sa ii ierte! Ne gandim si la Nea Imi si la domnul Valentin, toti au fost oameni extraordinari, speciali, fara de care nu puteam obtine acele rezultate. Toti suntem putin egoisti, ne place sa fim aplaudati, astfel de satisfactii nu ai prea des in viata. E un eveniment frumos. Trebuie sa ne mandrim cu astfel de performante.Domnul Ceausescu nu a putut veni, a avut niste probleme mai speciale. Eu am vorbit cu el astazi, am fost mult timp impreuna, ne-am plimbat, dar asta a fost tot. Dar cu sufletul a fost alaturi de noi. Mi-a transmis un cantec al lui Celentano prin care ne spunea ca nu are brate indeajuns de mari ca sa ne imbratiseze pe toti. V-am spus ca este un om exceptional", a explicat Boloni.Antrenorul nu a exclus o reintoarcere in fotbalul romanesc, precizand ca fiecare parte trebuie sa faca pasi pentru ca acest lucru sa se intample: "Eu cred si sper ca apartin in continuare fotbalului romanesc, poate ca trebuie sa fac si eu mai multe, dar trebuie sa simt si eu putin mai mult. Referitor la fotbalul romanesc cred ca si eu trebuie sa fac pasi, dar si el trebuie sa faca pasi catre mine ca sa ne reintalnim", a mai spus Boloni, care nu a dorit sa comenteze retragerea numarului 7 purtat de coechipierul sau Marius Lacatus Noul stadion Steaua , construit cu ocazia organizarii la Bucuresti a EURO 2020, a fost inaugurat, miercuri seara, in cadrul unui eveniment special organizat de Clubul Sportiv al Armatei la care au fost prezenti castigatorii Cupei Campionilor Europeni si la care au asistat aproximativ 15.000 de spectatori.Numarul fanilor prezenti la evenimentul in care clubului ros-albastru a sarbatorit 74 de ani de istorie, dar si 35 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni, a fost limitat la jumatate din capacitatea arenei din cauza restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus.Au fost prezenti la sarbatoare majoritatea componentilor echipei care cucerea la 7 mai 1986 cel mai important trofeu european continental printre care se numara Helmut Duckadam , Stefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici , Gavril Balint, Ladislau Boloni, Tudorel Stoica, Marius Lacatus, Victor Piturca si Anghel Iordanescu . Au absentat din diverse motive fostul portar Dumitru Stangaciu, fostul tehnician Emeric Ienei si managerul Stelei din 1986, Valentin Ceausescu.Constructia noii arene din Bulevardul Ghencea a demarat in februarie 2018 si s-a incheiat in noiembrie 2020. Costurile lucrarilor se ridica la 407.353.320 lei, aproximativ 81 de milioane de euro.Stadionul Steaua are o capacitate de 31.254 locuri si indeplineste criteriile impuse de UEFA pentru derularea de competitii sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4.Constructia cuprinde: 9 sali de antrenament pentru alte discipline sportive ale Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti; 24 de camere de cazare pentru sportivi; spatii pentru Muzeul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti; zona de presa si sky-box-ul in partea superioara a Tribunei I, pentru a spori vizibilitatea si care respecta standardele UEFA si FIFA ; zona de promenada destinata publicului.Suprafata de teren are dimensiunile standard (lungime de 105 m si o latime de 68 m) si este prevazuta cu gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare, drenaj, sistem de irigatie si incalzire pentru sezonul de iarna. Noua arena va putea gazdui si competitii sportive de rugby.Lucrarile au fost finantate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii, beneficiarul noului stadion fiind Ministerul Apararii Nationale.