Atacantul de la CFR Cluj care il taxeaza pe Dan Petrescu: "N-am inteles de ce n-am fost pe lista UEFA"

"Avem mare incredere acum pentru urmatoarele meciuri , cu Dinamo si Craiova. Am inteles bine ce ne-a spus Mister. Inainte de meci am primit mesaj de la cineva din club, care mi-a spus ca marchez suta la suta. Am fost foarte afectat ca nu am fost pe lista UEFA, nu am inteles, am incercat sa ma schimb si uite ca usor-usor imi revin si eu", a declarat Costache, autorul celui de-al doilea gol al clujenilor.Formatia CFR Cluj a invins duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, intr-un meci din etapa a XIII-a a Ligii I. Bucurestenii sunt pe prima pozitie in clasament, cu 30 de puncte, iar clujenii sunt pe trei, cu 27 de puncte. Pe pozitia a doua se afla Universitatea Craiova , cu 28 de puncte si un joc mai putin.Citeste si: Toni Petrea: "Sunt prea suparat ca sa deschid subiectul asta". Ce acuza antrenorul FCSB dupa esecul cu CFR