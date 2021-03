Secretul exploziei lui Mihaila la Parma. E irezistibil pe teren si "invizibil" in viata privata. Cine e iubita fotbalistului

In spatele ascensiunii fulminante a lui Mihaila in fotbalul mare sta cu siguranta si discretia de care da dovada in viata privata. Astfel, desi are o relatie de aproape trei ani cu o studenta la jurnalism, Andreea, cei doi s-au afisat extrem de rar in public. Mai mult, comparativ cu alti tineri de varsta lor, Valentin si Andreea au o activitate redusa in social media, concentrandu-se mai mult pe activitatea profesionala."Ma bucur ca nu te ai dat batut! Ma bucur ca ai luptat mereu pentru ceea ce ti ai dorit! Ma bucur ca toata munca grea a fost rasplatita! Te iubesc cel mai mult, sunt mandra de tine", e unul dintre putinele mesaje transmise public de Andreea iubitului sau, cu ocazia realizarii transferului la Parma.Dupa ce Mihaila a ajuns in Italia, Andreea il viziteaza cat se poate de des, iar luna trecuta, de Ziua Indragostitilor, ei au facut o scurta escapada romantica la Milano.Citeste si: