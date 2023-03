Valeriu Iftime, patronul formatiei de fotbal FC Botosani, este internat in spital dupa ce a fost confirmat pozitiv la COVID-19.

Potrivit publicatiei Monitorul de Botosani, Iftime a fost declarat pozitiv pe data de 13 martie, desi se vaccinase cu prima doza a serului anti-COVID pe data de 9 martie.

Iftime a fost internat in aceeasi zi in care a fost diagnosticat si se afla de atunci in spital, sub supravegherea medicilor.

Medicii consultati spun ca, cel mai probabil, Iftime (60 de ani) era deja infectat in momentul in care a facut prima doza a vaccinului.

Iftime a declarat pentru presa locala ca se simte bine momentan, dar ca nu poate sa stie cum va fi pe termen lung.

"Abia acum inteleg de ce omenirea se teme atat de tare de infectia cu acest virus. Fac sport, mananc cumpatat, n-am alte afectiuni. Am avut simptomele stiute si apoi a venit furtuna care m-a pus la pamant! Rugamintea mea este sa fim foarte foarte atenti si sa ne vaccinam cat mai multi si cat mai repede posibil", s-a confesat patronul de la FC Botosani pentru publicatia citata.

Ads

Mai puteti citi:

Ads