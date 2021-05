Cine e masorul din Ocna Mures, care a realizat tripla in fotbalul din Emiratele Arabe Unite

In ianuarie a dat lovitura in Supercupa Emiratelor Arabe Unite (1-0 in finala cu campioana Sarjah), urmand, la inceputul lunii aprilie UAE League Cup, dupa un ultim act decis la loviturile de departajare cu Al Nasr (5-4, 0-0 dupa timpul regulamentar). Zilele trecute "The Red Knights" ("cavalerii rosii") si-au adjudecat si Cupa Presedintelui (UAE President's Cup), scor 2-1 in finala cu "victima" Al Nasr, ajungand la al 10-lea trofeu de acest gen, record in Emiratele Arabe Unite.In UAE League, Shabab a terminat pe ultima treapta a podiumului in stagiunea cucerita de Al-Jazira (cu 7 puncte avans). "Cu putina atentie puteam lua si titlul, insa am platit tribut unui start modest de campionat . Este fericire mare la club dupa aceste realizari din 2021, cand am luat 3 trofee, reusind unul dintre cele mai bune sezoane ale clubului", a explicat ocnamureseanul pentru frf.ro Astfel a rezultat un final de sezon incarcat, Shabab participand si la Cupa Campionilor Asiei, in Arabia Saudita, in grupe, unde regimul a fost unul cazon, cu un cantonament de trei saptamani, in fapt o izolare stricta.Vali Ciofu este un adevarat talisman pentru formatia din capitala emiratului Dubai, pe care nu a parasit-o, desi a avut si alte propuneri tentantante, inclusiv sa-l urmeze in China pe "Oli", celebrul antrenor roman, cu care a colaborat timp de 4 ani si jumatate la Al-Ahli Dubai.Are o zestre impresionanta la acest club in aproape 20 de ani: a pus mana, la propriu, pe 23 de trofee: 4 campionate (ultimul in 2016), 5 Supercupe, in doua randuri "Arabian Gulf Cup" (2017 si 2019) si 5 Etisalat Emirates Cup (similar cu Cupa Ligii in Romania), in doua sezoane UAE League Cup (2017 si 2019) si alte 5 "Presidents Cup", bilant de exceptie conturat cu ultimele doua trofee adaugate in panoplie de curand. De referinta, ramane sezonul de poveste cu Cosmin Olaroiu pe banca, cand in 2014, Al-Ahli a castigat 3 din 4 competitii posibile, o situatie similar celei din actuala stagiune!Prin maini i-a trecut, printre altii, fundasul italian Fabio Cannavaro, campion mondial si castigator in 2006 al "Balonului de Aur". In acest interval de timp, Ciofu a lucrat cu trei tehnicieni romani, Ilie Balaci Ioan Andone si Cosmin Olaroiu, dar pe banca tehnica a formatiei s-au mai perindat alte nume importante ale fotbalului european, precum spaniolul Quique Sanchez Flores, germanul Winfried Schaffer, cehul Ivan Hasek sau irlandezul David O'Leary (fost adversar al "tricolorilor" la Mondialele din 1990).