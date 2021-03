In sfarsit, vom avea VAR in fotbalul romanesc. Cand va fi implementat sistemul de video arbitraj

Cel mai probabil, in 2022, fotbalul romanesc va beneficia de sistemul de video arbitraj.Un oficial FRF a facut anuntul cel mare."A avut loc o intalnire saptamana trecuta intre FRF, LPF si detinatorul de drepturi din Liga 1 si s-a ajuns la un acord ca FRF si LPF sa suporte 50-50 costurile de instruire a arbitrilor.In urma intalnirii, am informatii ca Liga a trimis cluburilor din Liga 1, tuturor celor 16, un mail prin care a solicitat ca acestea sa raspunda daca sunt de acord sa sustina financiar acele 50 de procente din suma.Oricum, indiferent ce va face Liga mai departe, va anunt ca incepand cu ianuarie-februarie 2022, in prima etapa din Cupa Romaniei care se va juca la acel moment, vom avea VAR", a spus consilierul presedintelui FRF, Andrei Vochin, pentru Telekom Sport.Lipsa sistemului de video arbitraj a creat numeroase scandaluri in Liga 1.CITESTE SI: