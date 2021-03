Posibil ofsaid la golul Germaniei! De ce nu e sistemul VAR in preliminariile pentru Cupa Mondiala?

Reusita lui Gnabry a venit dupa o pasa a lui Havertz aflat intr-o pozitie suspecta de ofsaid. Brigada franceza a lasat faza sa curga, iar nemtii au marcat in poarta lui Nita.Cu siguranta ca, daca ar fi fost sistemul VAR, faza respectiva ar fi fost disecata si e posibil ca Havertz sa fi fost in pozitie de ofsaid.Daca noi oricum nu aveam multe sanse in fata Germaniei, din cauza diferentei mari de valoare, in schimb portughezul Cristiano Ronaldo are toate motivele sa fie furios. El a marcat un gol clar in jocul cu Serbia, in prelungirile partidei disputate de Portugalia in deplasare. Mingea trimisa de el a trecut linia portii, dar golul nu a fost validat de arbitri , iar jocul Serbia - Portugalia s-a incheiat 2-2.Totusi, de ce nu exista VAR in aceste jocuri cruciale de calificare? UEFA spune ca a intentionat sa foloseasca VAR, insa a renuntat din cauza pandemiei de coronavirus, invocand dificultati de logistica.UEFA a anuntat FIFA in ianuarie ca nu poate sa trimita tehnologia VAR in ajutor, din cauza problemelor si restrictiilor generate de pandemie.