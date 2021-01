Vedeta de la Dinamo care a acceptat micsorarea salariului. Suporterii-actionari l-au convins sa renunte la bani

"DDB a finalizat discutiile cu inca un jucator important pentru planurile noastre. Janusz GOL a acceptat diminuarea salariului si va ramane in continuare jucatorul lui DINAMO! Ii multumim pentru deschidere si suntem convinsi ca nu va regreta alegerea de a ramane in HAITA!Anuntul vine la doar cateva ore dupa ce am dezvaluit ca am reusit sa ne pastram la echipa si capitanii; Sorescu si Puljic raman cu BANDEROLA SFANTA pe brat!", informeaza DDB.Suporterii-actionari ai FC Dinamo au anuntat, marti seara, ca i-au platit salariile restante mijlocasului Deian Sorescu si au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului fundasului Ante Puljici.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"