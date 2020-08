"Veste soc: Hagi a renuntat la FC Viitorul"

"Astazi (n.r duminica), 2 august 2020, am decis sa ma retrag din functia de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanta, de pregatirea careia m-am ocupat in perioada septembrie 2014 - 01 august 2020 si alaturi de care am trait, pe banca tehnica, cele mai frumoase momente din aceasta cariera prin castigarea campionatului Romaniei, a Cupei Romaniei si Supercupei Romaniei.Voi ramane in continuare in cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde alaturi de directorul tehnic voi coordona conceptul tehnic al Centrului de copii si juniori Impreuna cu presedintele clubului va trebui sa gasim in zilele urmatoare un nou manager tehnic pentru FC Viitorul Constanta, pentru ca acesta sa aiba timpul necesar de a-si cunoaste echipa, jucatorii, pana la inceperea noului sezon al Ligii 1", este comunicatul dat de fostul capitan al echipei nationale.Cu Hagi antrenor, FC Viitorul a luat titlul si Cupa Romaniei in Liga 1