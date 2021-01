Fosta amanta a lui Piturca, indragostita pana peste cap de un barbat mai tanar ca ea

Originara din Lituania, blonda sexy a avut o relatie de peste 16 ani cu Victor Piturca si au impreuna un copil.Vica are 45 de ani, a rupt legaturile cu Victor Piturca si traieste o noua poveste de dragoste cu un barbat mai tanar ca ea.Cei doi amorezi au fost surprinsi impreuna la restaurant, facandu-si gesturi tandre, conform cancan Sursa foto: Instagram / vica_blochina"Am fost amanta lui Piturca timp de 16 ani", a declarat Vica la un moment dat.Venita in Romania in urma cu peste 20 de ani, Vica isi castiga existenta din reclamele pe care le face pe site-urile sale de socializare. In plus, ea primeste si o pensie alimentara de la Victor Piturca pentru cresterea copilului,in valoare de peste 2000 de euro.In trecut, ea ar mai fi avut o relatie si cu Victoras Micula, conform tabloidelor din Romania, iar despartirea lor s-a produs cu scandal.Sursa foto: Instagram / vica_blochinaCITESTE SI: