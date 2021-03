Victor Piturca, pus la punct de patronul Universitatii Craiova: "Domnia sa a fost dat afara, nu a plecat"

"Domnul Piturca declara in permanenta ca nu i s-au adus jucatori si ca jucatorii vorbeau pe la spate. Asta e cea mai adevarata minciuna. Domnia sa nu a plecat de la Universitatea Craiova , ci a fost dat afara. Motivele pentru care l-am dat afara pe Piturca vreau sa ramana intre mine si domnia sa. Sunt convins ca, daca nu-l dadeam afara, nu intram in play-of", a spus Rotaru la DigiSport."Nu as putea niciodata sa vorbesc cu un jucator despre antrenor. Cand am discutat cu un jucator si a barfit antrenorul, in momentul ala trebuie sa plece acasa. Nimeni nu a venit la mine si niciodata nu ar avea vreodata curajul sa spuna ceva. Ei stiu procedura la Craiova. Antrenorul e seful vestiarului. Ai venit sa te plangi de ceva, te-am dat afara. Asta e doar un alibi al domnului Piturca pentru esecul de la Craiova", a completat patronul Craiovei.Citeste si: