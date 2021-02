Victor Ponta, dezvaluiri dupa sapte ani: "I-am cerut presedintelui Basescu gratierea lui Gica Popescu. Cred ca regreta si acum"

"Dupa ce s-a intamplat nenorocirea cu condamnarea lui Popescu, m-am dus la Basescu, era presedinte, i-am spus ca ii fac propunerea de gratiere pentru Gica Popescu si dumneavoastra iesiti si spuneti ca nenorocitul de Ponta a vrut asta, o sa zica lumea ca eu sunt nenorocit. Basescu a spus ca nu, am iesit, am sunat un prieten si i-am zis sa o sune pe Elena Udrea , poate il convinge ea, dar el nu a vrut. Nu l-am inteles, cred ca regreta si acum. Eu am fost convins ca Popescu va fi achitat. Cred ca Basescu s-a gandit ca nu e bine sa gratieze pe cineva", a declarat Ponta la Digisport Matinal. In 4 martie 2014, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv la inchisoare cu executare pe cei opt oameni din fotbal judecati in dosarul transferurilor , fostul fotbalist Gheorghe Popescu, la acel moment candidat la sefia Federatiei Romane de Fotbal, primind o condamnare de trei ani, o luna si zece zile.La acea vreme, Traian Basescu a spus ca nu a facut multe gratieri in primul mandat, dar in al doilea mandat nu a mai facut niciuna, nici macar pe motive umanitare. El a tinut sa sublinieze ca gratierea este un act al presedintelui si atat.Citeste si: