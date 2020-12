Victorie categorica pentru Sepsi in meciul cu UTA. Echipa din Sfantu Gheorghe a urcat pe locul 4 in Liga 1

Conform agerpres.ro, Sepsi OSK s-a impus fara probleme, prin golurile marcate de slovacul Pavol Safranko (33, 81) si de Catalin Golofca (85).UTA si-a creat si ea ocazii bune de gol, ratand de doua ori cu portarul, prin Valentin Buhacianu (45+1) si Octavian Ursu (84).UTA a suferit a treia infrangere consecutiva, dupa esecurile cu FCSB si Universitatea Craiova Sepsi OSK e neinvinsa de cinci etape, in care are trei victorii si doua egaluri.Citeste si: S-a intors Larisa Iordache, dupa 3 ani de pauza. Performanta uriasa la Europene. Echipa Romaniei, primul loc in calificari