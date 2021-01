Dan Petrescu a spart gheata in Turcia. A invins campioana din Istanbul cu doua goluri marcate de Alibec - VIDEO

Dakika 42 Kayserispor 1 - 0 Basaksehir FK pic.twitter.com/DdWbSdJewy - โคœ19โฌ๐’ต๐“˜๐“›->๐Ÿ’›๐Ÿ’™ (@Battle_Technic) January 19, 2021

Dan Petrescu l-a titularizat pe Denis Alibec, care a punctat in minutele 42 si 77. Acestea sunt primele sale goluri in campionatul Turciei de la transferul sau la Kayserispor, in octombrie 2020.Alibec a jucat pana in minutul 79, cand a fost inlocuit de Kanga Aka. Tot la Kayseri, fundasul Cristian Sapunaru a fost titular si a evoluat tot meciul, in timp ce portarul Silviu Lung Jr. nu a facut parte din lot, fiind accidentat.Dan Petrescu s-a aflat la al doilea meci pe banca gazdelor. Kayserispor a pierdut la debutul tehnicianului roman, scor 1-2, cu Gaziantep, in deplasare, etapa trecuta.In urma acestui rezultat, Kayserispor urca provizoriu de pe locul 18, retrogradabil, pe locul 17, ultimul care asigura mentinerea in prima liga.Basaksehir ocupa locul 12, cu 23 de puncte.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"