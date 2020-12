Victorie la limita pentru Barcelona in campionatul Spaniei. Catalanii au fost condusi. Cum arata clasamentul

Conform news.ro, Willian Jose a deschis scorul pentru oaspeti, in minutul 27, dar Jordi Alba '31 si Frenkie de Jong '43 au intors rezultatul in favoarea gazdelor.Intr-un alt meci din aceasta etapa, Real Madrid a invins marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), pe Athletic Bilbao. Au marcat Kroos '45+1, Benzema '74 si '90+2, respectiv Capa '52. Raul Garcia (Bilbao) a fost eliminat, in minutul 13.Trei echipe au cate 26 de puncte si se afla in fruntea clasamentului: Atletico Madrid (11 meciuri ), Real Sociedad (14) si Real Madrid (13).Barcelona, 12 jocuri, a urcat de pe locul 8 pe locul 5, cu 20 de puncte, dupa Villarreal (13), clasata pe locul 4, cu 22 de puncte si inaintea formatiei FC Sevilla (11), de pe locul 6, cu 19 puncte.Citeste si: FOTO Imagini nemaivazute din avionul lui Cristiano Ronaldo si pretul cu care poate fi inchiriat