Victorie la "masa verde" pentru FCSB. Anuntul Comisiei de Disciplina a FRF

''In conformitate cu prevederile art. 79/9 din RD coroborat cu Principiile de desfasurare a competitiilor in noul sezon, adoptate contextului pandemiei, clubul SCM Gloria Buzau se sanctioneaza conform art. 34 din RD cu Forfait (3-0 in favoarea echipei FC FCSB SA)'', se arata in decizia FRF , conform agerpres.ro.Dupa cartonasele rosii primite in saisprezecimi, fotbalistii Fomba Bourama (Chindia Targoviste), Romario Pires (FC Hermannstadt) si Anass Achahbar (Sepsi OSK Sfantu Gheorghe) au fost sanctionati fiecare cu un joc suspendare si penalitati sportive de 740 lei.Clubul FC Hermannstadt a fost amendat cu 910 lei.