Victorie la scor de neprezentare pentru Lazio in derby-ul Romei. Romanul Stefan Radu, printre protagonisti

Golurile au fost marcate de Immobile '14 si Luis Alberto '23 si '67.Stefan Radu a evoluat pana in minutul 83 si a primit un cartonas galben in minutul 20.In clasament, Lazio ocupa locul 7, cu 31 de puncte, iar AS Roma este pe 3, cu 34 de puncte.