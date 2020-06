Victorie mare pentru Barcelona in lupta pentru titlu. Ansu Fati, printre marcatori

Ziare.

Pustiul minune al catalanilor, Ansu Fati a deschis scorul in prima repriza, iar Messi a facut 2-0 din penalty si a adus victoria.Barcelona este prima in Spania cu 64 de puncte, la cinci puncte distanta de locul doi ocupat de Real Madrid , care va juca joi cu Valencia.Tot in La Liga, Sevilla a facut 1 - 1 la Levante si este pe 3 in prima liga din Spania, loc de Champions League.Betis - Granada 2-2, Villareal - Mallorca 1-0 si Getafe - Espanyol 0 - 0 sunt rezultatele etapei din La Liga.Miercuri, se vor juca Eibar - Bilbao, Valladolid - Celta Vigo, Osasuna - Atletico Madrid , iar joi se vor disputa Alaves - Real Sociedad si Real Madrid - Valencia.