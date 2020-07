SURSA VIDEO: FACEBOOK / FC Rapid 1923

Antrenorul giulestean i-a felicitati pe jucatorii sai, insa nici nu stia ce-l asteapta in drumul spre autocar.Suparati ca au pierdut, fanii aradeni au sarit sa se bata cu Alexa.Rapid este pe locul 3 in Liga a doua si joaca in ultima etapa , impotriva lui Turris Turnu Magurele.