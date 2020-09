VIDEO Intepat de o albina, Cristiano Ronaldo a uitat sa poarte masca. Reactia uluitoare a portughezului cand i s-a atras atentia

Starul lusitan al echipei Juventus a vazut confruntarea de sambata din tribunele stadionului "Dragao" din Porto, in principal din cauza faptului ca fusese intepat de o albina in picior cu doua zile inaintea partidei.Totusi, chiar daca n-a jucat deloc, Cristiano Ronaldo s-a facut remarcat, de aceasta data in mod negativ. Aflat pe scaunele arenei impreuna cu alti membri ai delegatiei Portugaliei, CR7 a respectat regula distantarii sociale, dar a ignorat obligativitatea de a purta masca.Detaliul n-a scapat organizatorilor, o femeie apropiindu-se de Ronaldo pentru a-i atrage atentia. Simtindu-se usor certat de respectiva doamna, Cristiano a avut o reactie e uluiala la adresa acesteia, dupa care si-a revenit si a gasit pe scaunul alaturat o masca de protectie corespunzatoare.