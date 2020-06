VIDEO Nebunie la Liverpool dupa castigarea titlului

They're still partying on Walton Breck Road and singing for @trentaa98 pic.twitter.com/opKwrJesAU - Eleanor Barlow (@EleanorBarlow) June 26, 2020

Lively outside Anfield tonight pic.twitter.com/7AxhXBerqR - Eleanor Barlow (@EleanorBarlow) June 25, 2020

Klopp si jucatorii sai au urmarit meciul Chelsea Manchester City , scor 2-1, care le-a adus titlul joi, la Formby Hall golf club, nu departe de locuinta tehnicianului, din Merseyside. Odata cu fluierul final au inceput manifestarile de bucurie in Merseyside si, in ciuda apelurilor politiei, mii de fani s-au strans in zona stadionului Anfield si au blocat soselele bucurandu-se de succesul echipei lor preferate."Ce pot spune? Este un moment incredibil. Sunt extrem de mandru de staful meu si de toti cei de la Liverpool. A fost o calatorie frumoasa inca din prima zi si inca nu s-a terminat. Am vazut meciul impreuna cu baietii si pare ca mai au cativa ani buni de jucat. Este mai mult decat am visat vreodata.Este un moment mare, nu am cuvinte. Este un moment atat de mare, sunt complet coplesit. Nu m-am gandit vreodata ca ma voi simti astfel...", a spus Klopp la postul Sky, izbucnind in lacrimi.Formatia Liverpool a castigat, joi seara, pentru a 19-a oara campionatul Angliei, dupa ce echipa de pe locul doi in clasamentul Premier League, Manchester City, a fost invinsa cu scorul de 2-1 de Chelsea, in etapa a XXXI-a.Pentru Liverpool este primul titlu dupa 30 de ani, echipa triumfand anterior ultima data in Premier League in 1990. Liverpool a castigat campionatul englez in 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990 si 2020.Video este disponibil doar in varianta desktop a site-ului Ziare.com.Va multumim pentru intelegere!