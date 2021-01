VIDEO Neymar, arogante pe retelele socilale despre presupusa sa petrecere cu sute de invitati

Apos rumores de que daria uma festa para 500 pessoas, Neymar mostrou como sera a comemoracao de Ano Novo hoje!



🎥: Instagram/neymarjr pic.twitter.com/PF7H48Wwmc - FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) December 31, 2020

Neymar a postat un filmulet cu pregatirile pentru Anul Nou, in care apare o masa lunga la care ar putea sta aproximativ 40 de persoane, decorata cu flori albe si cu cate un scaun gol intre locurile pentru invitati, pentru respectarea distantei sociale. "Decoratiuni minunate pentru aceasta cina frumoasa, discreta, acasa, cu distantare sociala", a spus el. "Si nu este pentru 500 de oameni, nu-i asa?", a adaugat el razand.Pe imagini, apare apoi scris urmatorul mesaj: "Distantare sociala ✓, Toata lumea testata ✓, Familie ✓, Prieteni ✓, 500 de persoane X".Anterior, fotbalistul a postat un filmulet in care el era testat pentru coronavirus, cu mentiunea "Al 50-lea meu test".Joi, presa internationala scria ca procuratura braziliana a deschis o ancheta cu privire la o petrecere cu sute de invitati pe care ar fi urmat sa o organizeze Neymar la vila sa din apropiere de Rio de Janeiro, in contextul crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus.Brazilia este pe locul 3 in lume intre tarile cel mai afectate de pandemie, cu peste 7,6 milioane de infectari si aproape 200.000 de decese.