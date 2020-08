VIDEO Primele imagini de pe noul stadion Ghencea. Momentul in care instalatia de sonorizare a fost testata in arena luminata de nocturna

Imagini spectaculoase din interiorul noii arene din Ghencea au fost publicate pe contul oficial de Facebook al CSA Steaua Bucuresti."Imagini extraordinare de pe noul stadion SteauaInstalatia de nocturna a fost aprinsa in totalitate in aceasta aseara, iar tribunele asteapta suporterii!Au fost montate in proportie mai mare de 50% rulourile de gazon natural si au fost testate si cele 76 de difuzoare", se arata in postarea de pe Facebook.Bucurestiul este printre cele 12 orase care vor gazdui Euro (2021). Iata celelalte stadioane din Europa pe care vor fi disputate meciurile de anul viitor:- Anglia - Londra: Wembley (90.652 de locuri), arena a fost construita in anul 2007 - va gazdui semifinalele si marea finala a Euro 2020- Germania - Munchen: Allianz Arena (70.067 de locuri), stadionul a fost construit in 2005 - va gazdui un meci din sferturile de finala si trei din faza grupelor- Azerbaidjan - Baku: Stadionul Olimpic (69.870 de locuri), arena noua - va gazdui un meci din sferturile de finala si trei din faza grupelor- Rusia - Sankt Petersburg: Zenit Arena (61.251 de locuri), va gazdui un meci din sferturile de finala si trei din faza grupelor- Italia - Roma: Stadionul Olimpic (68.993 de locuri), va gazdui un meci din sferturile de finala si trei din faza grupelor- Danemarca - Copenhaga: Telia Parken (38.190 de locuri), arena a fost deschisa in 1992 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor- Romania - Bucuresti: "Arena Nationala" (54.851 de locuri), stadion inaugurat in 2011 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor- Olanda - Amsterdam: Amsterdam ArenA (53.052 de locuri), arena construita in 1996 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor- Irlanda - Dublin: Dublin Arena (51.711 de locuri), arena construita in 2010 - va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor- Ungaria - Budapesta: Ferenc Puskas (68.156 de locuri), va gazdui un meci din optimile de finala si trei din faza grupelor- Bilbao - Spania: San Mames - stadion nou (este noul San Mames), are o capacitate de 53.332 locuri. Va gazdui un meci din optimi si trei din faza grupelor.- Glasgow - Scotia: Hampden Park - stadion renovat, are o capacitate de 52.063 locuri. Aici se vor disputa trei meciuri din grupe si unul din optimi.Euro 2021 va avea loc in periaoda 12 iunie - 12 iulie.Citeste si: