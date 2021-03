VIDEO Sergiu Hanca, gol de poveste in Polonia. Reusita fostului dinamovist face inconjurul Europei

Cyrkiel w nodze! 😯🎯



Sergiu Hanca efektownie wyprowadzil @MKSCracoviaSSA na prowadzenie, ale w meczu ze @SlaskWroclawPl stanelo na podziale punktow.#CRASLA 1:1 pic.twitter.com/aahZJ6Ka8G - PKO BP Ekstraklasa 😷 (@_Ekstraklasa_) March 12, 2021

Fostul dinamovist a marcat pentru echipa sa, Cracovia, in egalul cu Slask, 1-1.Hanca a inscris cu un sut direct in vinclu, de la 20 de metri.Sergiu Hanca a ajuns la al treilea gol marcat in acest sezon pentru Cracovia si este unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei.Fostul fotbalist de la Dinamo este si in lotul largit al selectionerului Mirel Radoi pentru echipa nationala CITESTE SI:CITESTE SI: