VIDEO Un african cu trasaturi asiatice, refuzat in Romania, face senzatie in China: a dat un gol fabulos. "Cred ca a gresit drumul"

Sefii clubului raman fara replica, se asteptau la un fotbalist african, dar le apare in fata un fotbalist asiatic."Unde e << negrul >> ala, ca asta e alb. Cred ca a gresit drumul", s-au intrebat oficialii de la Targu Mures.Refuzat in Romania pe motiv ca nu are valoare, N'Doumbou si-a vazut de drum.A ajuns in Bulgaria, la Vereya, unde a jucat sase luni, iar apoi prinde transferul vietii - tocmai in campionatul bogatilor, la Shanghai Shenhua, in China.Nu o duce deloc rau. A castigat trofee, castiga foarte multi bani si inscrie si goluri Ultimul, contra lui Dalian, direct din lovitura libera. (minutul 5:00)SURSA VIDEO: YOUTUBE / WKL ChineseFootballCu origini in Chinda, Alexander N'Doumbou si-a schimbat si numele intr-unul chinezesc: Qian Jiegei.