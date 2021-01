VIDEO Videoclip de senzatie cu brazilianul Ronaldinho in prim-plan. Imagini incendiare pe ritmuri sud-americane

Brazilianul a avut un an 2020 complicat, in care a stat cateva luni in inchisoare (pentru detinere de pasapoarte false) si in care a simtit pe propria piele efectele coronavirusului, fiind infectat atat el cat si mama sa.In schimb, Ronaldinho a reusit sa se remarce in viata profesionala, presa braziliana vorbind despre faptul ca afacerile in care e implicat fostul fotbalist sunt infloritoare. El face bani chiar si din muzica, de referinta fiind ultimul videoclip care a strans milioane de vizualizari pe Youtube si in care Ronaldinho isi face de cap in prezenta unor compatrioate sexy.Citeste si: VIDEO Interviu de la balcon cu Simona Halep: "Sunt putin plictisita". Jurnalistii s-au urcat pe acoperisul unei cladiri