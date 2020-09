FC Viitorul, esec usturator cu CSU Craiova. Echipa lui Hagi, in inferioritate numerica aproape tot meciul

Dupa 1-1 cu UTA si 0-3 cu FCSB , Viitorul a mai bifat o infrangere usturatoare. In meciul cu CSU Craiova, disputat pe tren propriu, constantenii au ramas in inferioritate numerica inca din minutul 2, atunci cand mijlocasul Artean a fost eliminat pentru o intrare extrem de dura la internationalul Alex Cicaldau, acesta din urma alegandu-se cu o accidentare grava la cap.Cu un om in plus, oltenii s-au dezlantuit si s-au impus cu 4-1, in ciuda faptului ca la pauza scorul era egal, 1-1. Golurile Craiovei au fost marcate de Koljic (2), Bancu si Andrei Ivan, in timp ce pentru Viitorul a punctat Luckassen.