Echipa lui Gica Hagi, in colaps total. Opt meciuri la rand fara victorie pentru Viitorul

Unicul gol al partidei a fost inscris de fundasul Grigore Turda (71), cu pieptul, in urma unui corner executat de Antun Palic. A fost primul gol inscris de Turda in Liga I.Pe o vreme rece, cele doua echipe si-au creat putine ocazii de gol, cea mai mare fiind cea a letonului Valerijs Sabala (90+3), care putea aduce egalarea, dar portarul Alexandru Greab a respins salvator lovitura sa de cap.FC Arges e neinvinsa de noua meciuri consecutive, in care a inregistrat patru victorii si cinci egaluri. Pitestenii nu mai castigasera acasa din octombrie, de cinci partide (meciul cu Sepsi OSK a fost amanat).