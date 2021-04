Viitorul lui Gica Hagi va juca din nou pentru evitarea retrogradarii. FC Botosani, si mai aproape de play-off. Toate calculele pentru ultima etapa

A marcat Keyta '82, care a impins balonul in poarta de la un metru, dupa ce mingea a fost respinsa de Cabuz, la o faza creata pe partea stanga de Al Mawas. In urma acestui rezultat, Viitorul nu mai are nici o sansa pentru calificarea in play-off (pentru al doilea an la rand va evolua in play-out), la fel ca si Astra, UTA si FC Arges, echipe care depindeau de scorul de la Botosani.Pentru accesul in play-off se mai lupta FC Botosani, Clinceni (ambele cu 41 de puncte) si Chindia, cu 36 de puncte, dar care va juca luni in etapa 29, cu FC Voluntari.In ultima runda sunt programate meciurile Voluntari - Botosani, Dinamo - Clinceni si FC Arges - Chindia.La egalitate de puncte in trei intre Botosani, Clinceni si Chindia, in play-off vor merge primele doua.Au evoluat echipele:FC Botosani: Pap - Braun, Chindris, Meleke, Tiganasu - Tircoveanu (Seroni '88), Rodriguez, Ongenda (Plamada '88) - Al Mawas, Croitoru (M. Roman '22, Askovski '73), Fili (Keyta '46). Antrenor Marius Croitoru;FC Viitorul: Cabuz - Dussaut, Artean, Mladen, Boboc - Babunski (Cojocaru '79), Gaztanaga (Andronache '85), Ciobanu - G. Ganea, Tsomou (Grameni '79), Pitu (Matis '63). Antrenor Mircea Rednic Cartonase galbene: Maleke '51, Croitoru (antrenor) '55, Braun '69, Keyta '82 / Dussaut '41, Mladen '48, Artean 62, Ganea '70;Arbitri: Sebastian Coltescu - Daniel Mitruti, Marius Badea - Iulian Dima;