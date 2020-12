Viitorul a remizat cu Chindia, la primul meci cu Mircea Rednic antrenor. Echipa lui Hagi a jucat in inferioritate numerica

Viitorul, la primul meci al lui Mircea Rednic pe banca tehnica, a deschis scorul prin Gabriel Iancu (14), cu un sut deviat.Echipa constanteana a ramas in zece oameni din minutul 36, cand portarul Valentin Cojocaru a fost driblat de Daniel Popa, scapat pe contraatac, si a ales sa il placheze, primind cartonasul rosu.Chindia a pus stapanire pe joc in repriza secunda si a reusit egalarea in min. 63, prin Daniel Florea Echipa pregatita de Emil Sandoi a trecut pe langa golul victoriei in min. 88, cand Marius Martac a reluat in bara din doar cativa metri, cu poarta goala.Chindia se afla la al treilea meci consecutiv fara victorie, un esec si doua egaluri.Viitorul venea dupa o infrangere cu Academica Clinceni (0-1), meciul cu FC Hermannstadt fiind amanat.Citeste si: VIDEO UEFA ii va ancheta si pe turci in scandalul Coltescu. Inregistrarea in care arbitrii romani sunt jigniti cu apelativul "tigani"