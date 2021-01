Penalty-uri, un autogol si mult dramatism. Viitorul si FCSB si-au impartit punctele intr-un meci cu de toate.

Au marcat: C. Matei '18 (penalty), Ely Fernandes '73 / Tanase '56 (penalty), Dussault '71 (autogol)1-0, min. 18: Iulian Cristea l-a faultat pe Matan, in careu, iar Kovacs a dictat penalti. Cosmin Matei a marcat din lovitura de la 11 metri;1-1, min. 56: Octavian Popescu a fost faultat in careu de Mladen. Florin Tanase a executat penaltiul si a marcat;1-2, min. 71: Ovidiu Popescu a centrat de pe dreapta si Dussault a trimis balonul cu pieptul in propria poarta;2-2. min. 73: Ely Fernandes a marcat cu un sut din marginea careului mare, balonul fiind deviat de Miron.FCSB a mai cerut un penalty in prima repriza, iar Viitorul un gol anulat pentru ofsaid in partea secunda.Au evoluat urmatoarele echipe:Viitorul: Cojocaru - Dussaut, Mladen, Dobrosavlevici, Boboc - C. Matei (Babunski '73), Artean, Ciobanu (R. Benzar '79) - Ely Fernandes, Luckassen (Pitu '85), Matan (G. Ganea '69). Antrenor Mircea Rednic FCSB: Vlad - Ovidiu Popescu (Cretu '74), Cristea, Miron, Radunovici - Olaru (Buziuc '46), Sut (Vina '69), Octavian Popescu (Perianu '69) - Man, Fl. Coman, Fl. Tanase. Antrenor Anton Petrea.Cartonase galbene: Artean '34, Boboc '55, Mladen '59, Cojocaru '90+3 / Buziuc '77.Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu si Valentin Avram - Andrei Antonie;Observator de arbitri : Corneliu Fecioru.Dupa acest egal, FCSB a acumulat 38 de puncte si conduce in clasamentul Ligii I. Pe locul al doilea este CFR Cluj , cu 37 de puncte, iar pe locul 3, CS Universitatea Craiova , cu 31 de puncte.FC Viitorul ocupa locul 7, cu 22 de puncte.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"