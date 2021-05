Universitatea Craiova s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa un meci slab facut impotriva unei echipe din Liga 2

In tur, scorul a fost 3-0 pentru craioveni.Au marcat: Buia '17, Paraschiv '28 / Ofosu '19, Tudorie '36Viitorul Pandurii Targu Jiu: Moga - Buleica (Ciul '78), Baican (Misaras '81), Copaci, Dragu - Prejmerean, Tegle (Cioiu '78) - Mitrica (Vulpe '87), Buia, Girbita, Paraschiv (Badauta '78). Antrenor: Cristian LuputUniversitatea Craiova: Piglacelli - Capatina, Balasa, Acka, Mitran - Fedele, Bic, Screciu (Mateiu '71) - Ofosu (Constantin '70), Tudorie (Mamut '58), Camara (Cimpanu '71). Antrenor: Marinos OuzounidisCartonase galbene: Mitrica '67 / Tudorie '22, Mitran '31Meciul a fost arbitrat de George Vidican, ajutat de Romica Birdes si Mihaita Necula, iar rezerva a fost Iuliana Demetrescu.Observatori au fost desemnati Constantin Stefan si Aurel Ionescu.In cealalta semifinala, Astra Giurgiu a trecut de Dinamo , dupa 1-0 in tur si 5-5 in retur in urma loviturilor de departajare.Finala va avea loc la 22 mai, la Ploiesti, cand, probabil, va fi primul meci cu spectatori dupa ce fanii nu au mai avut acces pe arene in Romania, din martie 2020, din cauza pandemiei de coronavirus.