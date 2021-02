UEFA da o lovitura grea echipei lui Hagi

Anul trecut UEFA a decis sa modifice formatul competitiei si sa amane inceperea acesteia, dar masurile impuse de autoritatile sanitare din Europa s-au inmultit in ultima perioada.Restrictiile de calatorie care afecteaza cluburile participante creeaza dificultati majore pentru organizarea meciurilor, iar doua cluburi au anuntat deja ca se retrag din competitie.Comitetul executiv al UEFA a subliniat ca nu exista nicio posibilitate de a amana in continuare inceperea competitiei si ca sanatatea si siguranta jucatorilor trebuie sa aiba prioritate.Din pacate, conditiile pentru reluarea acestei competitii internationale de tineret nu sunt indeplinite in circumstantele actuale, luandu-se astfel decizia de a anula editia UEFA Youth League din acest sezon.Citeste si