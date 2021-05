Cum a intrat Villareal definitiv in istoria fotbalului mondial

Meciul a fost decis de duelul portarilor, dup ace in timpul regulamentar a fost 1-1, iar la 11 metri au marcat toti cei 10 jucatori de camp.Cu trofeul cucerit, Villareal a intrat definitiv in istoria fotbalului , ca fiind cea mai mica localitate care castiga un trofeu european. Orasul spaniol are 51.000 de locuitori, care traiesc intr-un perimetru de 55 km patrati. Stadionul El Madrigal are o capacitate de 25.000 de locuri, astfel ca pe el incap jumatate dintre locuitori.Villareal este al 15 lea oras din comunitatea valenciana si a fost fondat cu statut regal de regele Iacob I al Aragonului in 1274 in timpul campaniei sale de recastigare a teritoriului musulman in Valencia actuala in timpul Reconquistei. Ulterior a devenit un centru agricol pentru cultivarea portocalelor si, mai recent, un centru pentru industria ceramicii.In afara fotbalului, care este emblema orasului, Villareal este locul de nastere al lui Francisco de Asis Tarrega y Eixea (21 noiembrie 1852 - 15 decembrie 1909) care a fost un compozitor spaniol si chitarist clasic din perioada romantica. El este, de asemenea, compozitorul Gran Vals, al carui extras a fost folosit intr-un popular ton de apel Nokia Villareal nu a castigat niciun trofeu in Spania, fiind vice-campioana in 2008, trofeul Europa League fiind primul din istoria clubului, dupa cele doua Cupe Intertoto, adjudecate in 2003 si 2004.Clubul de fotbal a fost infiintat in 1923 fiind destinat mai mult femeilor.Intre 1998 si 2002, la Villareal a jucat si Gheorghe Craioveanu, unul dintre cei mai apreciati atacanti din istoria clubului.