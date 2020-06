Vintila inaintea meciului cu Gaz Metan: "Obiectivele raman lupta la titlu si castigarea Cupei, ambele realizabile"

Ziare.

"Cu CFR am facut un joc foarte bun. Jocul nostru ne-a dat incredere pentru partidele urmatoare. Este adevarat ca am pierdut si cativa jucatori din cauza accidentarilor.Este o situatie neplacuta peste care vreau sa trecem, am jucatori buni la dispozitie, chiar daca nu au o experienta asa de mare in Liga I. Suntem pregatiti pentru un joc foarte bun cu Gaz Metan, in care vrem sa castigam. Suntem FCSB, avem pretentii de a juca la victorie si de a castiga, indifferent de modul cum ne vom prezenta ca lot.Suntem FCSB si trebuie sa ne respectam blazonul. Gazul are un lot cu jucatori experimentati. Cu siguranta ca vor veni sa speculeze momentul acesta delicat prin care trecem in opinia lor, dar eu consider ca avem prima sansa. Este un meci dificil, dar sunt increzator in jucatorii mei", a spus Vintila.El a precizat ca FCSB are in continare ca obiective castigarea campionatului si Cupei Romaniei: "Se fac toate eforturile pentru ca jucatori sa fie recuperati repede. La meciul cu Dinamo de joi voi mai avea in plus doi, daca nu trei jucatori. Obiectivele noastre raman lupta la tiglu si cstigarea Cupei Romaniei.Din punctul meu de vedere amandoua sunt realizabile atat timp cat matematic avem sanse. Faptul ca nu au jucat pana acum nu stiu daca le aduce un puls celor de la Dinamo, dar la un asemenea joc nu conteaza starea fizica, conteaza psihicul. Se poate compensa prin atitudine. Consider ca este un joc in care noi plecam cu prima sansa, dar nu se stie niciodata".Echipa FCSB va intalni Gaz Metan Medias, duminica, pe teren propriu, de la ora 20.00, in etapa a patra a play-off-ului Ligii I. Saptamana viitoare, joi, FCSB va intalni echipa Dinamo in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei.