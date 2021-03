Viorel Moldovan a ramas fara loc de munca

Clubul a anuntat despartirea de Moldovan prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial:"Colaborarea dintre FC Petrolul Ploiesti si antrenorul principal Viorel Moldovan s-a incheiat astazi. Tehnicianul a solicitat rezilierea contractului pe cale amiabila, despartirea de formatia noastra producandu-se intr-un moment in care, cu o etapa inainte de finalul sezonului regular al Ligii 2, FC Petrolul Ploiesti mai are sanse foarte mici sa se califice in faza play-off a campionatului. In perioada imediat urmatoare va fi stabilita noua componenta a staffului tehnic, decizia urmand sa fie luata dupa o sedinta a Consiliului Director. De asemenea, dupa sedinta de pregatire de astazi, antrenorul secund Francisc Dican si preparatorul fizic Stelian Isac isi vor inceta angajamentele cu clubul nostru. FC Petrolul Ploiesti le multumeste tuturor pentru munca depusa si le ureaza mult succes in cariera".Viorel Moldovan a spus la despartirea de ploiesteni:"Dragi iubitori ai Petrolului,Mi-am dorit foarte mult sa va multumesc tuturor la capatul acestei experiente. Va garantez ca am muncit cu tot sufletul si am folosit toata experienta mea pentru a readuce Petrolul acolo unde ii este locul. Poate sunt eu ghinionist, poate nu s-au aliniat astrele asa cum si-a dorit toata suflarea ploiesteana, dar sunt trist ca una dintre cele mai frumoase echipe din Romania iese, in acest mod, din lupta pentru promovare.Din pacate, rezultatele din teren nu au fost mereu asa cum mi-am dorit. Imi pare rau pentru dezamagirea pe care am produs-o celor care isi doreau mai mult. La finalul acestei etape vreau sa multumesc conducerii, jucatorilor si tututor celor care au fost alaturi de echipa. Sunt convins ca Petrolul o sa revina in Liga 1 ".Viorel Moldovan preluase echipa pe 9 august 2020. Dupa esecul de acasa, din weekend, 0-1 cu Mioveni, Petrolul a ratat sansa de a juca in play -off, urmand a juca si la anul in liga secunda.