Mesajul fundasului Virgil van Dijk dupa accidentarea teribila din derby-ul orasului Liverpool: "Ma voi intoarce mai bun si mai puternic"

"In aceasta dupa-amiaza (n.r. - duminica), m-am intalnit cu un consultant pentru a incepe procesul de planificare in detaliu a recuperarii mele. Acum sunt pe deplin concentrat pe recuperarea mea si voi face tot ce pot pentru a reveni cat mai curand posibil. In ciuda dezamagirii evidente, cred cu fermitate ca in dificultate se afla oportunitatea si, cu ajutorul lui Dumnezeu, ma voi asigura ca ma intorc mai bun, mai in forma si mai puternic ca niciodata. In fotbal, ca si in viata, cred ca totul se intampla dintr-un motiv si este important sa incerci sa te mentii echilibrat, indiferent daca treci prin suisuri sau coborasuri. Cu sprijinul sotiei mele, copiilor, familiei si tuturor celor de la Liverpool, sunt pregatit pentru provocarea viitoare. As dori sa le multumesc tuturor pentru mesajele de sustinere. Pentru mine si familia mea a insemnat enorm si voi face acum tot posibilul pentru a-mi incuraja colegii de echipa in orice mod pot inaintea catorva saptamani mari, pe masura ce ma voi recupera zi de zi. Ma voi intoarce", a spus olandezul, intr-un mesaj postat pe Twitter , conform news.ro.Jucatorul campioanei Angliei a fost accidentat in urma unei interventii dure a portarului echipei Everton, Jordan Pickford, in minutul 8 al derbiului de sambata, din Premier League. Van Dijk, 29 de ani, a fost schimbat in minutul 11, cu Joe Gomez, iar Pickford nu a primit nici macar cartonasul galben. Van Dijk va fi operat la ligamentele genunchiului drept.Se anunta o lunga perioada de indisponibilitate pentru, probabil, cel mai bun fundas din lume. Este foarte ca posibil ca el sa nu mai joace in acest an, fiind in pericol chiar intregul sezon.Everton a terminat la egalitate, scor 2-2, meciul cu Liverpool din etapa a V-a a Premier League.