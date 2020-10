Virgil Van Dijk, fundasul echipei Liverpool, a fost operat cu succes la ligamentele genunchiului drept

Van Dijk, in varsta de 29 de ani, s-a accidentat la meciul cu Everton, din 17 octombrie.Livepool a anuntat ca Virgil Van Dijk a fost operat cu succes, dar nu a anuntat data revenirii lui in competitie.Se anunta o lunga perioada de indisponibilitate pentru, probabil, cel mai bun fundas din lume. Este foarte ca posibil ca el sa nu mai joace in acest an, fiind in pericol chiar intregul sezon.