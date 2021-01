VIDEO Echipa lui Marius Sumudica, pe primul loc in Turcia. Antrenorul roman a dansat pe teren. Gol marcat de Alex Maxim

Au marcat Alexandru Maxim, in minutul 70 si Sahin, in minutul 90+6. Aceasta a fost a opta reusita a mijlocasului roman, in campionatul in curs.Maxim a fost titular si a fost schimbat in minutul 87, cu Andre. Fundasul Alin Tosca a jucat tot meciul si a primit un cartonas galben, in minutul 83. La finalul partidei, Marius Sumudica a facut show pe gazon, cu un dans spectaculos in fata tribunei oficiale.In urma acestui rezultat, Gaziantep (16 meciuri ) a urcat de pe locul 5 pe locul 1 in clasament, cu 31 de puncte (golaveraj +13), la egalitate cu Besiktas (15), de pe locul 2 (golaveraj +12).Alanyaspor (16) si Galatasaray (15) au cate 30 de puncte si ocupa locurile 3-4, iar Fenerbahce (15) este pe locul 5, cu 29 de puncte.Cu exceptia formatiei pregatite de Sumudica, echipele de pe primele locuri nu au evoluat in aceasta etapa, cei de la Galatasaray urmand sa evolueze marti seara, cu Konyaspor, in deplasare.Ankaragucu (16) ocupa locul 18, retrogradabil, cu 15 puncte.Citeste si: Mostenitorii lui Maradona au fost luati prin surprindere. Averea ascunsa despre care nimeni nu stia nimic