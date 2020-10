Emotii pentru nationala lui Radoi. Chiriches s-a accidentat si e incert pentru "barajul" cu Islanda

Chiriches a acuzat probleme musculare in minutul 34, fiind schimbat de antrenorul celor de la Sassuolo. La Crotone, Denis Dragus a intrat pe teren in minutul 77.Accidentarea lui Vlad Chiriches ii da mari emotii selectionerului Mirel Radoi in vederea meciului din Islanda de la 8 octombrie, in play-off-ul pentru calificarea la Euro 2020.