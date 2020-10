Nationala e in criza de fundasi centrali pentru meciul cu Islanda. Vlad Chiriches a parasit cantonamentul. Cristi Manea, convocat de urgenta

Dupa ce Ionut Nedelcearu a fost nevoit sa plece pentru a se transfera de la UFA la AEK Atena (motiv pentru care nu mai putea trece testele obligatorii pentru coronavirus solicitate de UEFA ), tricolorii l-au pierdut astazi si pe Vlad Chiriches Stoperul echipei italiene Sassuolo s-a accidentat in ultimul meci de campionat , desfasurat sambata in Italia, iar rezultatul RMN-ului de astazi n-a fost unul imbucurator. Astfel, Chiriches s-a ales cu o leziune fibrilara la nivelul gambei drepte si are nevoie de 8-10 zile de tratament si recuperare. Ca urmare, a devenit indisponibil pentru meciurile Romaniei din aceasta luna, cu Islanda in play-off-ul pentru Euro, si cu Norvegia si Austria, in Liga Natiunilor.In aceste conditii, Mirel Radoi a decis in aceasta seara sa apeleze la serviciile fundasului Cristi Manea de la CFR Cluj , care va ajunge in cantonamentul de la Mogosoaia in aceasta noapte, dupa meciul cu Viitorul din Liga I.